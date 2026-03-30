1 Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem eingefangenen Wolf um ein zuvor in Blankenese gesichtetes Tier handelt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Nach Sichtungen am Wochenende fängt die Polizei in Hamburg einen Wolf ein – direkt an der Binnenalster. Eine Frau soll zuvor verletzt worden sein. Noch ist vieles unklar.











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Hamburg - In Hamburgs Innenstadt hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Wolf eingefangen. Zuvor sei bei einer Wolfssichtung im Bezirk Altona eine Frau verletzt worden, bestätigte ein Sprecher der Polizeileitstelle am Abend. Am Anleger an der Binnenalster zogen Polizeibeamte später einen Wolf mit einer Schlinge aus dem Wasser. Demnach waren Hinweise von Anrufern eingegangen, die dort und an anderen Orten ein solches Tier gesehen hatten.