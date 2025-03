Tiere in der Wilhelma: Warum Tapir-Kalb Melati keine Tupfen und Streifen mehr hat

6 So sieht Schabrackentapir Melati in der Wilhelma aktuell aus. Im Bild mit Mutter Maya. Foto: Wilhelma/Birger Meierjohann

Die Geburt von Schabrackentapir-Kalb Melati hat die Zoowelt und die Besucher begeistert. Jetzt gibt es Unterstützung für die bedrohte Tierart – die Hilfe kommt aber nicht aus Stuttgart.











Bei den derzeit warmen Temperaturen ist die Tapir-Tochter mit Mutter Maya jetzt öfter in der Außenanlage in der Wilhelma anzutreffen – und zeigt sich putzmunter. Das Kalb war am 4. Oktober vergangenen Jahres in der Wilhelma zur Welt gekommen und hat von Anfang an für viel Begeisterung gesorgt. Inzwischen ist der noch nicht ganz sechs Monate alte Nachwuchs schon so weit entwickelt, dass sich das Kalb wie die Mutter von Heu, Gemüse, Zweigen und Laub ernährt, wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann erzählt. Aber sie werden auch weiterhin zusätzlich gesäugt. Entwöhnt seien die Jungtiere üblicherweise nach ein- bis eineinhalb Jahren.