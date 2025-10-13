Beate Meyer-Friesch liebt Greifvögel und Eulen. Seit 18 Jahren ist sie Falknerin. Wer bei ihr einen Kurs bucht, sieht sich Auge in Auge mit den Tieren – und mit sich selbst.
Ein sanftes Gurren entfährt der Eulenkehle. Kuckuckskauz Iwi sitzt auf dem Falknerhandschuh und genießt Linas Streicheleinheiten. Die Augen des gerade einmal handgroßen Kauzes schließen sich genüsslich, wenn die Elfjährige ihm behutsam über das Gefieder streicht – eine Szene wie aus den Harry-Potter-Filmen. Doch Iwi ist real, und bei der Falknerin Beate Meyer-Friesch in Murrhardt-Kirchenkirnberg (Rems-Murr-Kreis) kann jeder lernen, mit Eulen und Greifvögeln umzugehen. „Den Laut, den er gerade macht, nennt man Lahnen“, erklärt die 59-Jährige, „Iwi bettelt dich damit um Futter an“.