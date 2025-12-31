Tiere im Kreis Böblingen: Wenn Silvesterknaller zu Todesängsten führen

Während viele Menschen an Raketen und Böllern ihren Spaß haben, erleiden Tiere Todesängste. Eine Holzgerlinger Tierärztin weiß Rat, wie Haustiere die leidvollen Tage überstehen können.
Mehr als zwei Millionen Menschen haben die Petition „Bundesweites Böllerverbot, jetzt!“ zum Verbot privater Silvesterböllerei unterschrieben. Die Petition liegt nun beim Vorsitzenden der Innenministerpräsidentenkonferenz – Ausgang offen. Wenn Tiere unterschreiben könnten, hätten auch sie es getan, denn sie leiden mit am meisten darunter, wenn es überall plötzlich ohrenbetäubend knallt.