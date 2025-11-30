Tiere: Feuerwehr rettet im Motorraum eingeklemmte Katze

2 In höchster Not findet die Feuerwehr eine eingeklemmte Katze in einem Auto vor. Foto: --/Berufsfeuerwehr Augsburg/dpa

Eine Tierbesitzerin in Augsburg vermisst ihr Kätzchen und hört aus einem stillgestellten Auto klägliches Miauen. Zum Glück hat die Feuerwehr Handwerker mit der nötigen Expertise in ihren Reihen.











Augsburg - Ein in einem Automotor eingeklemmtes Kätzchen hat den Helfern von der Augsburger Berufsfeuerwehr sein Leben zu verdanken. Die Besitzerin hatte schon länger ihr Haustier vermisst, als sie eine Entdeckung machte. Aus einem nicht angemeldeten Auto klang "jämmerliches Katzenmiauen", schilderte die Feuerwehr nach dem Einsatz vom Samstag. Die Einsatzkräfte entriegelten die Motorhaube und entdeckten das hilflose Tier.