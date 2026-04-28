Läuft ein Haustier weg, soll schneller klar sein, zu welcher Person oder Familie es gehört. Mikrochips sollen außerdem gegen illegalen Welpenhandel helfen. Was künftig in der gesamten EU gelten soll.
Straßburg - Hunde und Katzen in der EU müssen künftig nach dem Willen des Europaparlaments durch Mikrochips identifizierbar sein. Die Europäische Union will so den illegalen Handel mit den Tieren eindämmen und ihren Schutz verbessern. Unterhändler des Parlaments und der EU-Staaten hatten sich im November auf die neuen Regeln geeinigt. Sie müssen nun noch formell vom Rat, also den EU-Staaten, bestätigt werden.