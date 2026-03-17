Tiere: Bestand der wandernden Monarchfalter erholt sich

Rund 64 Prozent mehr Fläche belegten die Schmetterlinge in ihrem mexikanischen Winterquartier. Der faszinierende Wanderzug der Tiere von Kanada und den USA bis nach Mexiko bleibt trotzdem bedroht.
Mexiko-Stadt - Zum zweiten Mal in Folge haben mehr Monarchfalter ihre Winterquartiere in Mexiko erreicht. Das ist ein gutes Zeichen für die Erholung der Bestände, wobei die Lage allerdings nach wie vor fragil bleibt, wie die Naturschutzorganisation WWF mitteilte. Jedes Jahr legen die orangefarbenen Schmetterlinge bis zu 4.000 Kilometer von Kanada und den USA zurück, um in Mexiko bei milderen Temperaturen zu überwintern.