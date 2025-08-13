Tiere: Berliner Mini-Hippo Toni zieht nach Mulhouse

Noch bis 24. August können Besucher das junge Zwergflusspferd im Berliner Zoo erleben. Danach zieht Toni nach Frankreich. Für Fans gibt es ein kleines Abschiedsprogramm.
Berlin - Für das beliebte Zwergflusspferd Toni aus dem Berliner Zoo heißt es in wenigen Tagen "au revoir": Der kleine Internetstar zieht in einen neuen Zoo im elsässischen Mulhouse in Frankreich. Der 24. August ist der letzte Tag, an dem Besucherinnen und Besucher das Mini-Hippo in Berlin sehen können, sagte eine Zoo-Sprecherin. Den genauen Umzugstag verrät der Zoo nicht.