Mitten in Hamburg beißt ein Wolf eine Frau – direkt an der Großen Bergstraße. Was bisher über den Vorfall, das Tier und die Ermittlungen bekannt ist.
Hamburg - Der Angriff eines später eingefangenen Wolfes auf eine Frau in Hamburg hat laut den Behörden an der Einkaufsmeile Große Bergstraße in der Nähe eines Ikea-Marktes stattgefunden. Wie es zu dem Vorfall kam, sei noch nicht abschließend geklärt, sagte ein Sprecher der Umweltbehörde am Morgen. Auch zum Gesundheitszustand der Frau gibt es aktuell keine weiteren Informationen.