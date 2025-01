1 Der berühmte Uhu Flaco kommt ins Museum. (Archivbild) Foto: Seth Wenig/AP/dpa

Anfang 2023 entkam der Uhu Flaco aus seinem Gehege in einem New Yorker Zoo - und wurde zur Berühmtheit. Ein Jahr später kam er tragisch ums Leben. Jetzt feiert eine Ausstellung das Tier.











New York - Ein Jahr nach seinem tragischen Tod soll eine Ausstellung in New York an die Uhu-Berühmtheit Flaco erinnern. Die Schau "The Year of Flaco" solle vom 7. Februar bis zum 6. Juli zu sehen sein, teilte das Museum New York Historical am Central Park in Manhattan mit.