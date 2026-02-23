Tierdrama auf B 29 bei Winterbach: Hund hetzt Reh auf Bundesstraße – Peta fordert jetzt Hundeführerschein in BW

Ein tödlicher Wildunfall bei Winterbach befeuert die Debatte um die Hundehaltung. Ein Peta-Sprecher erklärt, warum solche Dramen entstehen und wie man sie verhindern könnte.
Auf der B 29 bei Winterbach (Rems-Murr-Kreis) ist es am vergangenen Dienstag zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen. Ein Hund hatte ein Reh auf die Bundesstraße gejagt – mindestens ein Autofahrer musste auf der linken Fahrspur eine Vollbremsung einlegen. Für das Wildtier endete die Flucht dramatisch: Es erlitt so schwere Verletzungen, dass Polizeibeamte es töten mussten.