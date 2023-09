1 Ein Schwan am Bodensee erlag seinen Verletzungen. (Symbolfoto) Foto: dpa/David Young

Tierdrama am Bodensee: Ein Schwan verheddert sich in einer Angelschnur – für das Tier kommt jede Hilfe zu spät. Immer wieder gibt es solche tragischen Vorfälle.











Ein Schwan verheddert sich am Bodensee in einer Angelschnur – für das Tier hat das tödliche Folgen. Mit einer Wunde am Bein, an dem die Todesfalle noch hing, sei der Schwan am Sonntag im Frei- und Seebad Fischbach entdeckt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.