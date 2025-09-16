Tierbestatter in Göppingen: Ein Helfer in emotionaler Ausnahmesituation

Wenn ein Haustier stirbt, ist die Trauer oft groß. Ein Tierbestatter erzählt von letzten Wünschen, die er nicht erfüllen darf, und von solchen, die er nicht erfüllen will.

Ein Kindheitsfreund, der letzte Ansprechpartner, ein Wesen, für das es gilt, Verantwortung zu übernehmen – Haustiere sind oft Teil der Familie. Umso größer ist der Schmerz, wenn die tierischen Begleiter sterben. Der Göppinger Pierre Keim ist selbstständiger Tierbestatter und hilft seinen Kundinnen und Kunden dabei, den Schmerz zu verarbeiten. Der 49-Jährige erzählt, warum sein Beruf so vielfältig ist und warum der Wunsch nach Bestattung nichts mit Vermenschlichung zu tun hat.

Für Erdbestattungen ist der nächste Tierfriedhof zu weit weg Zweimal in der Woche fährt Pierre Keim zum Tierkrematorium nach Schwäbisch Hall. Zurück kommt er mit Säckchen, in denen sich die Asche eines Tiers befindet. „Von Maus bis Pferd“, sagt Keim, „sind wir für alle Heimtiere da.“ Doch viele Anfragen nach Bestattungen müsse er ablehnen, da nur Tiere bestattet werden dürfen, die laut Landratsamt als „Heimtiere“ gelten. Das sind solche, „die normalerweise vom Mensch zu anderen als zu landwirtschaftlichen Nutzzwecken gefüttert und gehalten, jedoch nicht verzehrt werden“. Hühner, Ziegen, Schafe oder Schweine sind weiterhin ausgeschlossen. Pferde bilden eine Ausnahme: Seit 2017 dürfen auch sie ins Tierkrematorium.​

Eine Bestattung läuft dann wie folgt ab: Wenn Menschen sich dafür entscheiden, holt Keim diese entweder bei den Menschen zu Hause oder in der Praxis ab. „Viele bringen die Tiere aber auch bei uns vorbei“, sagt er. Anschließend können sich die Kundinnen und Kunden entscheiden, ob sie eine Einzelkremierung möchten – und so die Asche ihres Tieres wieder mitnehmen können. Die Preise dafür variieren zwischen 75 und mehreren 100 Euro. Eine Erdbestattung sei nicht möglich, der nächste Tierfriedhof schlicht zu weit weg. Auf Wunsch wird das Tier zuvor aufgebahrt. „Das ist ganz wichtig“, betont Keim.

Würdevoller Umgang mit den Tieren, die oft Lebensretter waren

Im Gespräch wird deutlich, wie ernst Keim der würdevolle Umgang mit den Tieren ist. Vor allem aber sei er für die Menschen da, die trauern. „Ich sag immer: Wir arbeiten zu 80 Prozent am Kunden und zu 20 Prozent am Tier.“ Immer wieder habe er Menschen begleitet, die sagten, sie wären ohne ihr Tier nicht mehr am Leben – weil es ihnen durch eine Depression geholfen habe. Oder ältere, verwitwete Menschen, für die das Tier das letzte Bindeglied zum verstorbenen Partner war. „Da bekomme ich schon Gänsehaut“, sagt Keim. Wichtig sei ihm auch, Kinder ernst zu nehmen. Viele Eltern hielten sie fern, obwohl der Tod eines Heimtiers oft die erste Gelegenheit biete, einen Umgang mit Trauer und Abschied zu finden.

„Über Menschen habe ich extrem viel gelernt in der Zeit“, sagt Keim. Letztlich könne er in einer emotionalen Ausnahmesituation helfen, das mache seinen Beruf so spannend.​

Zum Andenken gebe es kompostierbare Urnen, aber auch Schmuckurnen für das Regal. Vorgaben gebe es dafür keine. Häufig verkaufe er sogenannte Rahmenurnen, in die ein Foto platziert werden kann. Hinter dem Rahmen befindet sich dann das Kästchen für die Asche. Auch einen Pfotenabdruck bekommen seine Kundinnen und Kunden sowie auf Wunsch ein Löckchen des Tiers.

Die Tiere waren oft lange Zeit Teil der Familie

Manche Wünsche müsse der Tierbestatter aber ablehnen. Ausstopfen dürfe er Heimtiere laut Vorschrift nicht – „zum Glück“, wie er betont. Auch mit einem Fangzahn oder einer ganzen Pfote als Andenken könne und wolle Keim nicht dienen, ethisch sei das für ihn nicht vertretbar. „Man verlangt ja auch nicht den Ringfinger der verstorbenen Großmutter als Andenken.“​

Noch vor einigen Jahren sei Pierre Keim aufgrund seiner Arbeit belächelt worden, erzählt er. Heute merke er, dass die Menschen einen sauberen und würdevollen Abschluss suchen, denn oft seien die Tiere lange Zeit Teil der Familie gewesen. „Mit Vermenschlichung hat das nichts zu tun“, sagt er.​