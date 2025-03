Tierärztin Dr. Mertens: Neue Staffel startet am 18. März im Ersten

"Tierärztin Dr. Mertens" mit Elisabeth Lanz in der Titelrolle ist wieder da. Am 18. März startet die neunte Staffel. Neben bekannten Gesichtern gibt es auch etliche Neuzugänge - und ein besonderes Jubiläum.

Die ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens" kehrt mit frischen Geschichten und neuen Gesichtern auf die Bildschirme zurück. Ab dem 18. März 2025 zeigt das Erste immer dienstags um 20:15 Uhr die neunte Staffel des Formats. Wer nicht so lange warten möchte, kann die neuen Folgen in der ARD-Mediathek streamen.

Ein besonderes Highlight steht am 8. April an: Dann wird die 100. Folge der Familienserie mit einem Gaststar ausgestrahlt. Götz Schubert (62) wird in der Jubiläumsfolge "In jedem Anfang liegt ein Zauber" in einer Episodenhauptrolle zu sehen sein.

Neue Gesichter im Leipziger Zoo

Die neunte Staffel bringt nicht nur altbekannte Gesichter zurück, sondern auch frischen Wind in den Leipziger Zoo. Neben Elisabeth Lanz (53) als Dr. Susanne Mertens wird es in den 13 Episoden etliche neue Charaktere geben. Tobias Licht verstärkt das Team als Veterinärmediziner Dr. Matteo Berger. Zudem erweitern drei Veterinär-Studierende das Ensemble: Antonia Breidenbach als Sina Mayer, Madeleine de le Roi als Lillith und Noel Okwanga als Nick. Komplettiert wird die Riege der Neuzugänge durch Jonas Kaufmann als Praktikant Phil Schröder.

Die neue Staffel dreht sich um ein Nachwuchsprogramm, das Dr. Susanne Mertens ins Leben ruft. Die erfahrene Tierärztin will ihr Wissen an die junge Generation weitergeben.

Dramatisches Geheimnis und privates Glück

Dr. Mertens versteht sich mit ihrem neuen Kollegen Dr. Berger beruflich auf Anhieb. Von seinem folgenreichen Geheimnis weiß sie da allerdings noch nichts. Dann nimmt die Katastrophe ihren Lauf...

Auch im Privatleben der Hauptfigur gibt es Entwicklungen: Susanne Mertens und Mike Redmann (Matthias Komm) sind ein Paar geworden. Ob ihre Beziehung den Herausforderungen des Alltags und den möglichen Verwicklungen durch den geheimnisvollen neuen Kollegen standhalten wird, bleibt abzuwarten.

Das bewährte Ensemble um Elisabeth Lanz in der Titelrolle wird komplettiert durch Ursela Monn, Gunter Schoß, Lennart Betzgen, Lilly Wiedemann, Thorsten Wolf, Matthias Komm und Amelie Hennig. In weiteren Episodenrollen sind unter anderem Franziska Junge, Marzia Tedeschi, Jascha Rust und Tan Caglar zu sehen.