1 Kühe können offenbar ziemlich neugierig sein. In Balingen wollte sich eine den Keller eines 75-Jährigen anschauen. (Symbolbild) Foto: imago//Fotografie Lisa + Wilfried Bahnmüller

Am Wochenende hat eine kuriose Polizeimeldung für Aufsehen gesorgt: Eine Kuh soll einem Radfahrer in seinen Keller gefolgt sein. Der Mann aus Balingen berichtet, wie es zu dem Vorfall kam.











Solche Einsätze erlebt die Polizei auch nicht alle Tage: Am vergangenen Freitag mussten die Beamten in Balingen (Zollernalbkreis) zu einem kuriosen Vorfall ausrücken – und am Ende sogar selbst mitanpacken. Eine Kuh hatte einen 75-jährigen Radfahrer bis in seinen Keller verfolgt.