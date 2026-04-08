Tier-Nachwuchs in der Wilhelma: Gleich drei auf einen Streich – Drillinge bei den Romanovschafen

Nicht nur bei den Emus hat es Nachwuchs gegeben, auch bei den Schafen auf dem Asiatischen Schaubauernhof in der Wilhelma. Wo ist noch mit Geburten zu rechnen?
Frühlingsnachwuchs gibt es jetzt auch auf dem Asiatischen Schaubauernhof der Wilhelma: Dort wurden kurz vor den Osterfeiertagen drei Lämmer geboren, wie der Stuttgarter Zoo mitteilt. Bei den Romanovschafen sind Drillinge zur Welt gekommen. Besuchende des zoologisch-botanischen Gartens können auch schon beobachten, wie das muntere Trio seine Anlage im Bereich des Asiatischen Schaubauernhofs neugierig erkundet.