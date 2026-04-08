Tier-Nachwuchs in der Wilhelma: Gleich drei auf einen Streich – Drillinge bei den Romanovschafen

Nicht nur bei den Emus hat es Nachwuchs gegeben, auch bei den Schafen auf dem Asiatischen Schaubauernhof in der Wilhelma. Wo ist noch mit Geburten zu rechnen?

Frühlingsnachwuchs gibt es jetzt auch auf dem Asiatischen Schaubauernhof der Wilhelma: Dort wurden kurz vor den Osterfeiertagen drei Lämmer geboren, wie der Stuttgarter Zoo mitteilt. Bei den Romanovschafen sind Drillinge zur Welt gekommen. Besuchende des zoologisch-botanischen Gartens können auch schon beobachten, wie das muntere Trio seine Anlage im Bereich des Asiatischen Schaubauernhofs neugierig erkundet.

Die Lämmer fallen durch ihr dichtes, zunächst schwarz gefärbtes Vlies auf, wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann erklärt. Er weiß auch, wie die drei Neugeborenen sich unterscheiden lassen: Nämlich durch die individuell verschiedenen weißen Partien im Bereich von Kopf, Hals und teilweise auch den Füßen.

Die drei Lämmer unterscheiden sich am Kopf in der Fellfärbung. Foto: Wilhelma Stuttgart /Birger Meierjohann

Das Romanovschaf ist eine robuste, ursprünglich aus Russland stammende Nutztierrasse, die im späten 17. Jahrhundert durch Zucht entstanden ist. Romanovschafe gelten als ausgesprochen widerstandsfähig gegenüber extremen Witterungsbedingungen: Sowohl bittere Kälte als auch sommerliche Hitze stellen für die an ein kontinentales Klima angepasste Rasse kein Problem dar.

Schafe auf teils begehbarer Anlage in der Wilhelma

Die Romanovschafe leben auf dem Asiatischen Schaubauernhof im Norden der Wilhelma. Die Anlage wurde im Sommer 2023 eröffnet. Sowohl die Romanovschafe als auch die Kaschmirziegen, bei denen in Kürze ebenfalls Nachwuchs zu erwarten ist, leben dort auf einer teilweise begehbaren Anlage. Kleine und große Besuchenden können dort mit den Tieren auf Tuchfühlung gehen und die erwachsenen Schafe und Ziegen sogar mit bereitgestellten Bürsten striegeln. Für den Menschen nicht passierbare Durchgangsschleusen sorgen dafür, dass sich die Tiere, so wie sie es wollen, immer in Ruhebereiche zurückziehen können.

Auch Hängebauchschweine und Trampeltiere zu sehen

Im Asiatischen Schaubauernhof gegenüber des Schafbereichs sind außerdem Vietnamesische Hängebauchschweine und Ayam-Cemani-Hühner zu sehen. Und wer noch größere Tiere sucht, auch da gibt es welche in der Nähe mit Nachwuchs.

Mit den Trampeltieren und Yaks sind angrenzend an den Asiatischen Schaubauernhof noch weitere Nutztiere aus den Steppen und Gebirgen Asiens zu Hause. Außerdem ist dort auch das Reisfeld zu finden und gleich dabei Beete mit weiteren asiatischen Nutzpflanzen.