Elche sind auch als «König des Waldes» bekannt. In Estland geriet ein Tier nun aber in Not - in einem Wohngebiet. Zum Glück kam menschliche Hilfe - wie schon bei einem ähnlichen Vorfall in Litauen.
Tallinn - In Estland haben zwei Passanten einen Elch aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier hatte sich unter der Woche in einem Außenbezirk der Hauptstadt Tallinn in einem Wohngebiet in einem Metallzaun verfangen, als es diesen mit einem Sprung überwinden wollte, wie ein nun von estnischen Medien veröffentlichtes Augenzeugen-Video zeigte.