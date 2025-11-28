In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) saß ein Tier in rund zehn Metern Höhe fest. Für die Drehleiter war der Einsatzort zu schmal. Deshalb kam es zu einer spektakulären Aktion.
Als Feuerwehrmann macht man viele Grenzerfahrungen. Manchmal tragischer Natur, bisweilen auch mit schönem Ausgang, wenn zum Beispiel jemand aus einem brennenden Gebäude befreit wird. Doch so etwas wie am Montagabend hatten die Steinheimer Kameraden noch nicht erlebt. „Das war für uns eine Premiere“, sagt David Kuppinger, Chef der Abteilung im Teilort Höpfigheim. Eine Katze saß in einem Baum in rund zehn Metern Höhe fest und konnte letztlich nur gerettet werden, indem ein Feuerwehrmann zu der Samtpfote hinaufkraxelte.