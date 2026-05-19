Nach dem Ausbruch eines ihrer Tiger rätselt die Halterin über die Ursache. Sie sagt, die Anlage sei sicher. Was die Dompteurin jetzt besonders beschäftigt.
Die Halterin des bei Leipzig entlaufenen Tigers hat nach eigenen Worten keine Erklärung dafür, wie es zu dem Ausbruch kommen konnte. „Ich habe nichts falsch gemacht. Meine Helfer sind zu 100 Prozent instruiert. Ich verstehe nicht, was hier passiert ist“, zitierte die „Leipziger Volkszeitung“ die Dompteurin Carmen Zander. Sie selbst war bei dem Vorfall nicht vor Ort.