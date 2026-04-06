Fast eine Woche war der mitten in Hamburg eingefangene Wolf in einer Wildtierauffangstation. Er hatte in Altona eine Frau verletzt. Nun ist das männliche Jungtier wieder frei
Hamburg/Sachsenhagen - Der nach einem Angriff auf eine Frau vor einer Woche mitten in Hamburg eingefangene Wolf ist wieder frei. Das männliche Jungtier sei mit einem Sender ausgestattet und am Ostersonntag wieder ausgewildert worden, teilte die Hamburger Umweltbehörde mit. Wo genau der Wolf freigelassen wurde, sagte die Behörde nicht. Das Tier befand sich seit Dienstag in einer Wildtierauffangstation bei Sachsenhagen im niedersächsischen Landkreis Schaumburg.