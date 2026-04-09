Tiefstes Mitgefühl: Fans reagieren auf Tour-Pause von Paul Panzer

Comedian Paul Panzer hat einen "persönlichen Verlust" erlitten und muss seine Tour daher pausieren. Von seinen Fans gibt es dafür überwältigendes Verständnis.

Nachdem Paul Panzer (54) bekannt gegeben hat, seine derzeit laufende Tour "aufgrund eines schweren persönlichen Verlustes im engsten Familienkreis" unterbrechen zu müssen, erhält der Komiker auf Instagram überwältigenden Zuspruch seiner Fans. In der Kommentarspalte des offiziellen Posts häufen sich ergreifende, bewegende und anteilnehmende Statements. "Mein tiefstes Mitgefühl. Ganz viel Kraft!", kommentiert etwa einfühlsam eine Person.

Fans zeigen Verständnis für Tour-Pause Panzer hatte am Mittwoch gemeinsam mit seinem Management bekannt gegeben, seine Comedy-Tour "Schöne neue Welt - Welcome to hell", in der es unter anderem um KI, Social Media und andere aktuelle Entwicklungen geht, bis zum 15. Mai dieses Jahres unterbrechen zu müssen. Grund ist der eingangs erwähnte persönliche Schicksalsschlag. Deswegen "müssen wir Paul Panzer's aktuelle Tour bis zum 15.05.2026 leider verschieben", erklärten Panzer und sein Management, die um Verständnis für den Schritt baten. Laut Webseite des Künstlers ist somit derzeit der nächste Stopp der Tour für Anfang September in Bad Elster geplant.

Fans des Komikers sind für den Schritt voller Verständnis. "Viel Kraft für die ganze Familie! Nimm Dir die Zeit, die du brauchst!", heißt es etwa in einem weiteren Kommentar. "Mein herzlichstes Beileid. Familie ist wichtiger als die Tour. Viel Kraft in dieser schweren Zeit", meint eine weitere Person. "Das tut mir unendlich leid! Alles erdenklich Gute für Dich und die ganze Familie", kommentiert ein anderer User.

Ersatztermine werden gesucht

Zusammen mit den jeweiligen Veranstaltern vor Ort soll nun nach Ausweichterminen gesucht werden. Wer nicht zu einem neuen Datum kommen kann oder wenn kein Ersatz gefunden wird, dem steht laut dem Instagram-Post die Möglichkeit offen, die Tickets an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückzugeben, bei denen sie ursprünglich erworben wurden. Weitere Informationen sollen zeitnah folgen, heißt es noch im Instagram-Beitrag zur Ankündigung der Verschiebung der Tour.

Bundesweiter Comedy-Star

Paul Panzer gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Comedians Deutschlands. Den Durchbruch schaffte er Anfang der 2000er Jahre mit Telefonstreichen im Radio, füllt seitdem Hallen mit seinen Comedy-Performances und tritt vor Tausenden von Zuschauerinnen und Zuschauern auf.