Tiefstes Mitgefühl: Fans reagieren auf Tour-Pause von Paul Panzer

Comedian Paul Panzer hat einen "persönlichen Verlust" erlitten und muss seine Tour daher pausieren. Von seinen Fans gibt es dafür überwältigendes Verständnis.
Nachdem Paul Panzer (54) bekannt gegeben hat, seine derzeit laufende Tour "aufgrund eines schweren persönlichen Verlustes im engsten Familienkreis" unterbrechen zu müssen, erhält der Komiker auf Instagram überwältigenden Zuspruch seiner Fans. In der Kommentarspalte des offiziellen Posts häufen sich ergreifende, bewegende und anteilnehmende Statements. "Mein tiefstes Mitgefühl. Ganz viel Kraft!", kommentiert etwa einfühlsam eine Person.