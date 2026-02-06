Tiefsee-Qualle so groß wie ein Omnibus

Die Tentakel der Meduse können bis zu zehn Meter lang werden. Die Wissenschaftler fanden zudem große Korallenriffe, Schnecken und Seeanemonen sowie jede Menge Müll.
Wissenschaftler haben in der Tiefsee vor Argentiniens Atlantikküste eine riesige Qualle gefilmt. Die Phantomqualle (Stygiomedusa gigantea) von der „Größe eines Schulbusses“ sei in einer Tiefe von rund 250 Metern entdeckt worden, hat das Schmidt Ocean Institute mitgeteilt. Die Tentakel dieser Tiere können bis zu zehn Meter lang werden.