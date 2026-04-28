Regelmäßig sorgen Übungsflüge der Luftwaffe für Aufsehen in Stuttgart und Umgebung. Wir erklären, welche Vorschriften es dafür gibt und welche Muster hier überhaupt zu sehen sind.
Am Freitag war es wieder so weit: Fünf Tornado-Jagdbomber der Bundeswehr donnerten über das Remstal. In sozialen Netzwerken folgten sofort Spekulationen, auch bei Google schnellten die Suchanfragen nach oben. Die Menschen wollen wissen: Was fliegt da über unseren Köpfen, und warum? Unsere Übersicht gibt Aufschluss darüber, wo, wie hoch und wie schnell die Luftwaffe überhaupt fliegen darf.