Deutschlands Coronakrisenmanager ziehen weiter nicht an einem Strang – das zeigte einmal mehr ein Krisengipfel, der kein Ende fand. Ein Kommentar von Christopher Ziedler.

Berlin - Die Hoffnung hat getrogen. Es ist keine drei Wochen her, dass Angela Merkels Ministerpräsidentenrunde der Bevölkerung weiszumachen versuchte, dass es trotz steigender Fallzahlen und der gefährlichen Virusmutationen weitreichende Öffnungen geben könnte. Von der vorsichtigen Strategie der Kanzlerin blieb nur eine „Notbremse“ übrig – die nun aktiviert wird. Die Republik geht zurück auf Los und in den Lockdown. Das ist frustrierend, bei dem aktuell so sprunghaft steigenden Infektionsgeschehen aber ohne echte Alternative.

Alternativen wurden zuvor verspielt. Zu früh wurde dem verständlichen Öffnungsdruck nachgegeben, obwohl die Sorge vor einem „Jojo-Effekt“ artikuliert worden war. Es hätte noch etwas gewartet werden müssen, bis Schnelltests im großen Stil nicht nur angekündigt, sondern auch umgesetzt gewesen wären. Die Impfschutzmauer wird zwar gebaut – zur Ehrlichkeit hätte gehört zu sagen, dass sie erst im Mai deutlich an Höhe gewinnen wird.

Fehler aus vorheriger Sitzung wird korrigiert

Mit der Rolle rückwärts korrigiert die Runde der Länderchefs erneut einen Fehler aus der vorherigen Sitzung. Es war damals richtig, eine Öffnungsperspektive zu geben. Die Kriterien im Stufenplan wurden nur viel zu weit gefasst, die Notbremse hätte sich an der steigenden Dynamik orientieren müssen, nicht an einer absoluten Zahl. Jetzt wird sie gefährlich weit überschritten sein, ehe die Gegenmaßnahmen überhaupt greifen.

Damit nicht genug: Deutschlands Coronakrisenmanager ziehen weiter nicht wirklich an einem Strang. Das zeigt schon der Streit über neue Maßnahmen und das Reisen während der Verhandlungen.