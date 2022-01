1 In Stuttgart und der Region wird es in den kommenden Tagen ungemütlich. (Symbolbild) Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Die kommenden Tage werden im Raum Stuttgart wettertechnisch recht ungemütlich. Während am Montag Tief Odette jede Menge Wind im Gepäck hat, muss am Dienstag mit Schnee und glatten Straßen gerechnet werden.















Stuttgart - Nachdem das Sturmtief Nadia am Wochenende für Chaos in Norddeutschland gesorgt hatte, steht schon das nächste Tief mit dem klangvollen Namen Odette in den Startlöchern. Noch befindet es sich über dem Atlantik bei Irland, diesmal wird es aber nicht nur den Norden Deutschlands treffen. Auch in der Region Stuttgart sorgt Odette am Montag für stürmische Zustände. Und auch der Dienstag wird sehr wechselhaft.

„Bereits in der Nacht zum Montag nimmt das Tief an Fahrt auf“, sagt Kai-Uwe Nerding, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), „den Höhepunkt erreicht es dann grob zwischen 12 Uhr und 19 Uhr“. In Stuttgart und der Region sei mit stürmischen Böen mit bis zu 70 km/h Windgeschwindigkeit zu rechnen, an exponierten Stellen seien durchaus auch Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 und 88 km/h möglich. Stürmischer wird es nur im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb. Dort werden schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h erwartet, auf dem Feldberg gar orkanartige Böen mit bis zu 117 km/h. Begleitet wird der Wind von teils starken Schnee-Regen-Schauern. Nerding warnt dabei vor umherfliegenden Gegenständen und Gefahr für Verkehrsteilnehmer vor allem auf Brücken: „Wer sich in dieser Zeit im Freien aufhält, sollte vorsichtig sein“.

Am Dienstagfrüh muss man mit glatten Straßen rechnen

Am Montagabend flache der Sturm dann ab, doch am Dienstagfrüh droht neues Ungemach – in Form von Schnee. „In der Nacht zum Dienstag wird es im Raum Stuttgart schneien, sodass wir am Dienstagmorgen mit schneebedeckten und glatten Straßen rechnen müssen“, so der DWD-Meteorologe.

Und es geht gerade so unbeständig weiter, denn nach einer kurzen Ruhephase soll am Dienstagnachmittag das nächste Tief den Raum Stuttgart erreichen, das ebenfalls stürmische Böen im Gepäck haben könnte.

Erst am Mittwoch beruhigt sich die Wetterlage, die Niederschläge lassen nach – und es wird noch besser: „Am Donnerstag erreicht das Thermometer im Stuttgarter Raum sogar die 10 Grad-Marke“, prognostiziert Kai-Uwe Nerding. Vorfrühlingshafte Gefühle sind also zum Ende der Woche angesagt.