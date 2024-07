Tie-Front-Blusen: Styling-Tipps zum romantischen Mode-Trend

Tie-Front-Blusen sind ein begehrter Fashion-Trend der Sommer-Saison 2024. Sie sorgen für Leichtigkeit an warmen Tagen. Trotz des romantischen Looks lassen sie sich vielseitig kombinieren. Bei Fashion-Influencern sind sie längst in den Kleiderschrank eingezogen.

Sommerliche Temperaturen verlangen nach leichten It-Pieces, da kommt der neueste Modetrend genau richtig: Tie-Front-Blusen sind angesagt. Die Oberteile werden vorne lediglich durch ein paar zarte Schleifen gebunden. So wirken sie verspielt, romantisch und sexy zugleich, da sie auch ein wenig Haut zeigen. Kombinieren lassen sie sich vielseitig.

Legerer Leinen-Look

Wer sich nicht stundenlang den Kopf über sein Outfit zerbrechen möchte, kann es Mode-Influencerin Monikh gleichtun. Ihre Kombination aus weiter Tie-Front-Bluse in Weiß und der ebenso luftigen Hose in Beige ist perfekt für einen heißen Sommertag. Der Leinenstoff verspricht Abkühlung an Strandtagen, im Park oder in der Stadt. Dezenter Schmuck wie eine schlichte Kette wertet den einfarbigen Look auf.

Cool mit Cowboy-Boots

Perfekt für einen Shoppingtrip in der Stadt ist die Interpretation der Fashion- und Lifestyle-Influencerin Izzy Dilger. Zu der verspielten Tie-Front-Bluse mit Ballonärmeln und Schößchen trägt sie einen knappen Jeansrock und schafft damit einen gelungenen Stilbruch. Für optisch lange Beine sorgen die schwarzen Cowboy-Boots. Die ebenfalls schwarze Tasche und Sonnenbrille runden das Outfit ab.

Elegant unterwegs auf Events

Ein wenig Romantik kann einen edlen Business-Look durchaus ergänzen, wie Mode-Influencerin Caroline Cook auf Instagram demonstriert. Der Blickfang ihres Outfits ist die Tie-Front-Bluse aus hellblauem Denim-Stoff, die die dänische Marke Ganni designte. Die weiße Anzughose mit weitem Bein verleiht dem Outfit ein elegantes Aussehen. Ein Paar schlichte Sandalen und eine dunkelblaue Tote-Bag geben dem Look den letzten Schliff.