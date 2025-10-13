Im Jahr 2027 geht die Schlagerqueen Andrea Berg auf eine große Arenatour. Doch schon im kommenden Jahr wird sie in der Region ihre Fans mit Altbewährtem begeistern.

Die Schlagerkönigin Andrea Berg kündigt schon jetzt fürs übernächste Jahr die große Arenatour „Andrea Berg LIVE 2027“ an. Damit kehrt die beliebte Schlagersängerin, die im Hotel Sonnenhof in Kleinaspach (Rems-Murr-Kreis) lebt, nach dem gefeierten Bühnenprogramm „Party, Hits, Emotionen“ im Herbst 2027 erneut auf die großen Bühnen zurück. Doch die Fans in der Region Stuttgart dürfen sich schon im nächsten Jahr wieder auf die legendären Heimspiele in Bergs Heimat freuen.

Denn am Freitag und Samstag, 17. und 18. Juli 2026, lädt Andrea Berg erneut zum großen Festivalwochenende in ihr „Wohnzimmer“ im Aspacher Fautenhau ein. Nach ihren spektakulären Jubiläumskonzerten mit dem Titel „20 Jahre Heimspiel“ werden sich ihre Fans schon jetzt auf die beiden Auftritte in der Wir-machen-Druck-Arena freuen. Denn diese bieten stets eine abwechslungsreiche Show, Überraschungen sowie gewagte und verspielte Kostüme, welche die Hits von Andrea Berg umrahmen.

Tickets dafür gibt es bereits jetzt auf eventim.de in den verschiedensten Kategorien von 49,90 Euro bis zum VIP-Ticket für 269,90 Euro. Letzteres bietet zusätzlich zum Sitzplatz der besten Kategorie:

Zutritt zum Vorplatz schon ab 14 Uhr

Einlass in den VIP Bereich ab 16.30 Uhr

Zugang zum Stadion durch separaten VIP-Zugang: Tor 1

Getränke während des Konzerts sowie in der Pause an der ausgewiesenen Getränkebar (jeder Gast erhält für den Konzertzeitraum Getränkecoupons)

„Heimspiel-Café“ mit Gebäck: 16.30 bis 17.30 Uhr

„Heimspiel-Buffet“ mit leckeren kalten und warmen Speisen: 18 bis 20.30 Uhr

„Mitternachts-Snacks“ nach Ende des Konzerts

After-Show-Party mit musikalischer Unterhaltung

Exklusives, limitiertes Überraschungsgeschenk

Im Jahr 2027 tourt die Schlagerqueen, die mit dem Fußball-Spielerberater und Hotelier Uli Ferber vom Sonnenhof Großaspach verheiratet ist, bei ihrer großen Arenatour durch 24 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Vorverkaufsstart beginnt auf eventim.de, oeticket.com und ticketcorner.ch an diesem Mittwoch, 15. Oktober, um 10 Uhr und ab Freitag, 17. Oktober, von 10 Uhr an bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.