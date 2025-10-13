Im Jahr 2027 geht die Schlagerqueen Andrea Berg auf eine große Arenatour. Doch schon im kommenden Jahr wird sie in der Region ihre Fans mit Altbewährtem begeistern.
Die Schlagerkönigin Andrea Berg kündigt schon jetzt fürs übernächste Jahr die große Arenatour „Andrea Berg LIVE 2027“ an. Damit kehrt die beliebte Schlagersängerin, die im Hotel Sonnenhof in Kleinaspach (Rems-Murr-Kreis) lebt, nach dem gefeierten Bühnenprogramm „Party, Hits, Emotionen“ im Herbst 2027 erneut auf die großen Bühnen zurück. Doch die Fans in der Region Stuttgart dürfen sich schon im nächsten Jahr wieder auf die legendären Heimspiele in Bergs Heimat freuen.