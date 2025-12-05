Ticketverkauf läuft: Diese internationalen Zirkusstars treten beim Waiblinger Weihnachtscircus auf

Vom 19. Dezember bis 6. Januar treten beim Waiblinger Weihnachtscircus internationale Zirkusstars auf. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und das Kartentelefon heiß.
„Tante Britta ist nur am Handy“, sagt Merrylu Casselly augenzwinkernd und meint damit ihre Schwiegermutter in spe und Chefin des Waiblinger Weihnachtscircus (Rems-Murr-Kreis), Britta Sperlich, die sich um den Vorverkauf der Eintrittskarten für die 18. Auflage kümmert. Zu sprechen ist sie daher auch für diese Zeitung nur, wenn es gelingt unter der Ticket-Hotline zu ihr durchzukommen. „Die Gala-Premiere ist bereits ausverkauft und Logenplätze gibt es nur noch ab dem 30. Dezember“, freut sich Britta Sperlich über den reißenden Absatz gleich zum Verkaufsstart. „Bisher ist der Zulauf noch größer als im vergangenen Jahr.“ Noch mehr in Fahrt komme der Ticketverkauf erfahrungsgemäß allerdings, wenn die Kasse im Vorzelt Anfang Dezember öffne. Dann reiche die Warteschlange meist bis aus dem Zelteingang hinaus.