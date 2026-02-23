Tickets gibt es schon ab dem 25. Februar: Limp Bizkit stocken Tourplan mit zwei Konzerten in Deutschland auf

Limp Bizkit haben neben ihren Festivalshows bei Rock am Ring und Rock im Park weitere Konzerte in Mönchengladbach und Berlin angekündigt.

Fans von Limp Bizkit bekommen zwei weitere Chancen die Metal-Band diesen Sommer in Deutschland live zu erleben. Nach den bereits bestätigten und ausverkauften Festivalauftritten bei Rock am Ring und Rock im Park legen Limp Bizkit für den Juni nach. Geplant sind Auftritte am 23. Juni 2026 im SparkassenPark in Mönchengladbach sowie einen Tag später, am 24. Juni 2026, auf der Berliner Parkbühne Wuhlheide.

Zahlreiche Support-Acts am Start Für zusätzliche Abwechslung sorgt ein wechselndes Vorprogramm. In Mönchengladbach wird die Band von der südafrikanisch-australischen Singer-Songwriterin Ecca Vandal unterstützt, während in Berlin der experimentelle Metal-Act Igorrr als Special Guest angekündigt ist. Beide Abende eröffnet außerdem die US-amerikanische Singer-Songwriterin DeathbyRomy.

Limp Bizkit war letztes Jahr bereits auf großer Arena-Tour in Deutschland

Bereits im vergangenen Jahr zeigte die Band mit ausgiebigen Arena-Shows in Deutschland, dass ihr Mix aus Nu-Metal, Rap-Attitüde und eingängigen Refrains zum mitsingen weiterhin ein großes Publikum erreicht.

Der Spagat zwischen älteren Hits und neu auflebendem Hype gelingt heute genauso mühelos wie zu Zeiten ihrer größten Erfolge Anfang der 2000er Jahre. Klassiker wie "Rollin", "My Way" oder "Break Stuff" haben sich längst als generationsübergreifende Ohrwürmer im kollektiven Musikgedächtnis festgesetzt.

Band war auch wieder im Studio

Vielleicht dürfen sich Fans bei den Konzerten auch über neue Songs in der Setlist freuen. 2025 erschien erstmals seit vier Jahren wieder ein neuer Song der Band. Schon Ende 2024 hatten die Musiker öffentlich gemacht, dass sie im Studio an neuer Musik arbeiten.

Ob der aktuelle Track tatsächlich als Vorbote für ein kommendes Album gedacht ist, bleibt jedoch offen. Zuletzt veröffentlichte die Band 2021 das Studioalbum "Still Sucks" - ganze zehn Jahre nach dem Vorgänger "Gold Cobra". Der allgemeine Vorverkauf für die neu angekündigten Konzerte startet am Freitag, 27. Februar um 10:00 Uhr. Der Eventim-Presale startet am Mittwoch, 25. Februar um 10:00 Uhr.