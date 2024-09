Tickets für Roland Kaiser: Zusatzshows für seine Arena-Tournee 2025

Seine Fans scheinen nicht genug von ihm und seiner Musik zu bekommen: Roland Kaiser (72) feierte dieses Jahr sein 50. Bühnenjubiläum mit einer Live-Tournee. Darauf ruht er sich jedoch nicht aus, sondern wird kommendes Jahr auf Arena-Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz gehen. Am vergangenen Mittwoch (4. September) ist der offizielle Vorverkauf offenbar erfolgreich gestartet.

"Innerhalb von wenigen Stunden waren fast 90.000 Tickets verkauft und in Berlin und Leipzig wurden sofort zwei weitere Konzerte freigegeben", heißt es in einer Mitteilung des Konzertveranstalters. Dabei handelte es sich um eine Show am 14. Mai 2025 in Berlin und am 18. Mai 2025 in Leipzig. In der Hauptstadt spielt er zudem am 15. Mai ein Konzert, in Leipzig am 17. Mai. Am Donnerstag (5. September) kamen nun vier weitere Zusatzshows hinzu, für die die Fans ab 16 Uhr Karten erstehen können.

In diesen Städten plant Roland Kaiser Zusatzshows

Dazu gehören Konzerte in Hannover (27. April), Frankfurt (4. Mai), Hamburg (9. Mai) und Köln (1. Juni). In allen vier Städten hatte der Sänger ebenfalls bereits Konzerte im Vorverkauf (26. April in Hannover, 3. Mai in Frankfurt, 10. Mai in Hamburg und 31. Mai in Köln). Insgesamt stehen 21 Termine an, der Auftakt findet am 25. April in Bremen statt. Der Tour-Abschluss soll am 6. Juni 2025 in München gefeiert werden.

"Mein Team hat mich heute Vormittag bereits darüber informiert, dass der Ticket-Vorverkauf für meine neue Arena Tournee 2025 so rasant ist, dass wir beschlossen haben, heute um 16 Uhr weitere vier Konzert-Zusatztermine in den Vorverkauf zu geben", kündigte Kaiser am Donnerstag auch bei Instagram an. Ihm sei bewusst, wie besonders dies sei "und auch ein wenig verrückt! Meine Band und ich freuen uns sehr auf alle neuen, anstehenden Live-Termine im kommenden Jahr mit euch allen."