Bernd Mühlbauer und seine Gruppe aus Ostfildern sind langjährige, treue Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft. Sie äußern scharfe Kritik am Deutschen Fußballbund.
Der Traum von der Fußball-Weltmeisterschaft auf dem amerikanischen Kontinent wird fünf Fußballfans vergällt. Bernd Mühlbauer aus Ostfildern und seine Freunde hatten vor, die Vorrunden-Spiele des deutschen Teams in Houston, Toronto und New York von den Tribünen Stadien zu verfolgen. Die Reise war lange geplant, der Urlaub genehmigt. Wegen des Vergabesystems des Deutschen Fußballbundes bleibt den Fans jetzt nur noch das Spiel in Houston gegen Curaçao - Beginn ist am Sonntag, 14. Juni, um 19 Uhr. Danach fliegt die Gruppe nach Mexiko, um die Weltmeisterschaft zu erleben.