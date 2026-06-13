Der Traum von der Fußball-Weltmeisterschaft auf dem amerikanischen Kontinent wird fünf Fußballfans vergällt. Bernd Mühlbauer aus Ostfildern und seine Freunde hatten vor, die Vorrunden-Spiele des deutschen Teams in Houston, Toronto und New York von den Tribünen Stadien zu verfolgen. Die Reise war lange geplant, der Urlaub genehmigt. Wegen des Vergabesystems des Deutschen Fußballbundes bleibt den Fans jetzt nur noch das Spiel in Houston gegen Curaçao - Beginn ist am Sonntag, 14. Juni, um 19 Uhr. Danach fliegt die Gruppe nach Mexiko, um die Weltmeisterschaft zu erleben.

Für zwei der Vorrundenspiele gingen die fünf Männer leer aus. Die Enttäuschung über die Vergabe des DFB ist Mühlbauer anzumerken. „Wir haben die Reise so lange geplant“, sagt der Familienvater, der im Scharnhauser Park lebt. Bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010, 2014 und 2018 war der Ingenieur mit seinen Freunden von den Fildern und aus Stuttgart vor Ort. „Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um die Mannschaft weltweit zu begleiten.“

Mit Lockenperücken in den deutschen Farben, Trikots mit Rückennummern und den jeweiligen Vornamen und Tröten haben die Fans in den Stadions ordentlich für Stimmung gesorgt. Die begeisterten Fans waren sogar schon im Fernsehen und in den Medien. Da steckten sie viele mit ihrer Leidenschaft an.

Fußballfans aus Ostfildern ärgert die Ticketvergabe des DFB

„Wir durften unvergessliche Momente erleben“, erinnert sich Mühlbauer. Da denkt er „an die fulminanten und erfolgreichen Spiele gegen England in Bloemfontein und gegen Argentinien in Kapstadt bei der WM in Südafrika. Beim Spiel Deutschland gegen Portugal in Salvador waren die Männer ebenfalls dabei. Die „Wasserschlacht“ in Fortaleza hat die Gruppe genauso erlebt. „Doch wir haben auch schwierige Zeiten mitgetragen und beispielsweise die sportliche Enttäuschung in Russland gemeinsam erlebt.“ Da reiste die Gruppe erst nach der Vorrunde an. Da war das deutsche Team bereits ausgeschieden. Der Leidenschaft für das Fußballfest tat das damals keinen Abbruch.

„Bei früheren Weltmeisterschaften gab es mehr Tickets als Interessenten“, sagt der Fan. Das war diesmal anders. 60 Prozent der Tickets gehen an den Fanclub Nationalmannschaft des DFB, der ein Bonuspunktesystem eingeführt hat. Da gibt es für jeden Länderspielbesuch Punkte. „Ausgenommen sind allerdings Turnierspiele“, sagt Mühlbauer. Das ärgert den Fan, der mit seiner Gruppe so viel investiert hat, um bei den WM-Spielen dabei zu sein.

Die restlichen 40 Prozent der Karten werden an alle anderen verlost, die sich beworben haben - für die fünfköpfige Gruppe von den Fildern sprangen da nur zwei Tickets für das Spiel in Houston und eines für das Spiel gegen die Elfenbeinküste im kanadischen Toronto heraus.

„Gerade für langjährige, nachweislich reisende und engagierte Fans ist das Vergabesystem nur schwer nachvollziehbar.“ Bernd MühlbauerFußballfan

An letzterem Spiel werden wohl auch kaum Fans von dem westafrikanischen Land dabei sein, weil ihnen die US-Behörden die Einreise verweigert hatten. Das ivorische Team spielt auch in der US-Stadt Philadelphia an der Ostküste. Für das Spiel in Houston hat Bernd Mühlbauer über Freunde noch drei weitere Karten ergattert, damit die ganze Gruppe dabei sein kann. Das Ticket für Toronto gab er wieder zurück, denn den Männern geht es „um das Gemeinschaftserlebnis“.

Das Angebot des DFB, sich um Tickets in der hohen Preiskategorie ab rund 400 Dollar zu bewerben und so die Chancen zu verbessern, lehnten sie ab: „Das ist einfach nicht einzusehen.“ 200 Euro habe die Gruppe in die niedrige Preiskategorie gesteckt.

Zahlreiche Deutschland-Fans feuern die Mannschaft bei der WM wieder an. Foto: Marcel Kusch/dpa (Symbolbild)

Fans schreiben Brief an den DFB

In einem Brief an Bernd Neuendorf, den Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, machte Mühlbauer seiner Verärgerung Luft. Im Namen seiner Kollegen äußerte er „Unverständnis über die Ausgestaltung des Bonussystems im DFB-Fanclub im Rahmen der Ticketvergabe“. Frühere Teilnahmen an Weltmeisterschaften oder frühere Ticketzuteilungen habe man da nicht berücksichtigt. „Gerade für langjährige, nachweislich reisende und engagierte Fans ist dies nur schwer nachvollziehbar“, findet der ehemalige Amateurfußballer bei den Stuttgarter Kickers.

„Aus unserer Sicht sollte die über Jahre gelebte Treue zur Nationalmannschaft bei der Vergabe angemessen berücksichtigt werden.“ Das Schreiben verband er mit der BItte, das Vergabesystem „im Sinne langjähriger Fans“ zu überprüfen. Dass er als Reaktion auf dieses konstruktiv formulierte Schreiben „nur eine Standard-Antwort“ bekam, brachte den langjährigen Fan vollends auf die Palme.

Dennoch lassen sich die Fans die Freude an der Weltmeisterschaft nicht verderben. Am Samstag fliegt die Gruppe zum Spiel nach Houston. Bernd Mühlbauer freut sich darauf, das Spiel des deutschen Teams zu erleben, und dann die texanische Großstadt zu erleben. Ob da so richtige WM-Stimmung aufkommen wird, weiß er nicht. „In den USA hat unser Fußball keinen hohen Stellenwert.“ Da seien die Menschen im Football-Fieber; Soccer spielt eher eine untergeordnete Rolle.

Ganz anders ist das in Mexiko. Da trifft die Gruppe einen Freund, „den wir bei einer unserer WM-Reisen kennengelernt haben.“ Mit ihm stürzen sich die Fans auch in die Public Viewings, die auf den Straßen von Mexiko City und Guadalajara stattfinden. Zwar spielen da andere Teams, aber Mühlbauer freut sich schon jetzt auf die tolle Stimmung auf den Straßen der lateinamerikanischen Fußball-Nation. Ihm und seinen Freunden liegt „der internationale Austausch unter den Fans“ am Herzen.