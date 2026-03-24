Ticketpreise und neue Attraktion: Das bietet der Schwaben-Park in der neuen Saison

Der Schwaben-Park in Kaisersbach startet in die neue Saison, im Sommer gibt es ein neues Fahrgeschäft. Wer beim Buchen einen Punkt beachtet, kann etwas Geld sparen.

Die Tage werden länger, die Sonnenstrahlen gewinnen an Kraft – und pünktlich zum beginnenden Frühlingswetter beendet der Schwaben-Park in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) seine Winterpause und startet am Samstag, 28. März, in die Saison 2026. In diesem Jahr beschreitet der Park seine Ausrichtung auf Familien mit jüngeren Kindern weiter – das zeigt sich auch an einer neuen Attraktion, die allerdings erst im Sommer an den Start gehen wird.

Das neue Fahrgeschäft hört auf den Namen „Turbo Tonis Wäscheschleuder“ und ist eine bis zu zwölf Meter hohe Riesenschaukel, die im Stil eines überdimensionalen Waschzubers gestaltet ist. Sie ersetzt die bisherige „Wilde Hilde“, die im vergangenen Jahr nach nur sieben Jahren Betrieb an einen anderen Freizeitpark verkauft worden war. Der Park hatte die „Wilde Hilde“ als zu aufregend für viele Kinder eingestuft, während sie für eingefleischte Achterbahnfans nicht extrem genug gewesen sei.

Das bietet der Schwaben-Park in der Saison 2026

Die Wildwasserbahnen sollte man sich für den Schluss aufheben. Foto: Schwaben-Park

Bereits Kinder ab drei Jahren oder einer Körpergröße von 90 Zentimetern können in Begleitung eines Erwachsenen mit der „Wäscheschleuder“ fahren. Damit sollen schon die jüngsten Besucher an den Fahrten teilhaben können, wobei „ein sanftes Kribbeln ohne Überschläge“ geboten wird. André Hudelmaier, der Geschäftsführer des Schwaben Parks, hatte die Philosophie des Parks vor einer Weile zusammengefasst: „Bei uns geht es nicht darum, immer extremer oder lauter zu werden. Wir möchten Attraktionen schaffen, die man gemeinsam erlebt und an die man sich gern erinnert.“

Die „Wäscheschleuder“ wird voraussichtlich im Juli erstmals an den Start gehen. Eine kleine Hintergrundgeschichte zu dem Fahrgeschäft haben sich die Macher ebenfalls überlegt: Der Waschbär Turbo Toni ist ein begeisterter Tüftler aus dem nahegelegenen Gmeinweiler – und die Schaukel das Ergebnis eines fehlgeschlagenen Wäschetrockner-Bauprojekts.

Zur Attraktion gehört neben Licht- und Soundeffekten auch ein eigens von der Firma Imascore komponierter Soundtrack. Diese war auch für die Musik der „Hilde“ verantwortlich, die bei Achterbahnfans sehr gut angekommen war. Der Standort der neuen Attraktion befindet sich zwischen den Achterbahnen „Hummel Brummel“ und „Force One“.

Diese Preise für Tickets gelten 2026 im Schwaben-Park

Die Eintrittspreise werden teilweise angehoben. So kostet ein Tagesticket an der Kasse zwei Euro mehr (29,50 Euro für Kinder zwischen drei und elf Jahren, 32,50 Euro für Erwachsene). Ein Jahresticket an der Kasse kostet für Kinder nun sechs Euro mehr (91 Euro). Wie im Schwaben-Park üblich können damit alle Fahrgeschäfte benutzt werden, die Ausnahme bilden manche kleineren Automaten, die mit Münzen gefüttert werden wollen. Unser Tipp: Wer über das Internet bucht, spart Geld, denn die Preise für Online-Tagestickets sind noch dieselben wie im Vorjahr.

Wer über Nacht bleiben will, hat nun eine größere Auswahl: Seit einiger Zeit befinden sich das ehemalige Hotel Reich sowie das einstige Naturpark-Hotel am Ebnisee in der Hand der Familie Hudelmaier. Beide Häuser firmieren nun zusammen als „Schwaben-Resort“, die einzelnen Häuser als „Wald-Hotel“ beziehungsweise „See-Hotel“. Der Park hat dort einige Renovierungsarbeiten erledigt – und inzwischen ist die Kapazität der Übernachtungsmöglichkeiten auf insgesamt rund 300 Betten angewachsen.