Ticketpreise und neue Attraktion: Das bietet der Schwaben-Park in der neuen Saison

Der Schwaben-Park in Kaisersbach startet in die neue Saison, im Sommer gibt es ein neues Fahrgeschäft. Wer beim Buchen einen Punkt beachtet, kann etwas Geld sparen.
Die Tage werden länger, die Sonnenstrahlen gewinnen an Kraft – und pünktlich zum beginnenden Frühlingswetter beendet der Schwaben-Park in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) seine Winterpause und startet am Samstag, 28. März, in die Saison 2026. In diesem Jahr beschreitet der Park seine Ausrichtung auf Familien mit jüngeren Kindern weiter – das zeigt sich auch an einer neuen Attraktion, die allerdings erst im Sommer an den Start gehen wird.