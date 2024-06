1 Hoffenheims Mittelfeldspieler Tiago Poller ist ein Ausnahmetalent. Seine Wurzeln liegen Foto: Avanti/Ralf Poller

Tiago Poller aus Oberstenfeld gilt als eines der großen Fußballtalente in Deutschland. Mit Hoffenheims Jugend hat er eben das Double gewonnen. Was zeichnet ihn aus?











Link kopiert



Immer wenn Tiago Poller am Bolzplatz in Gronau nicht weit von seinem Elternhaus vorbeifährt und kleine Jungs und Mädchen dort kicken, freut er sich und fühlt sich an seine Anfänge erinnert. Während er das erzählt, sitzt er auf einer idyllischen Terrasse in dem Ortsteil von Oberstenfeld, isst eine Brezel und nippt an einem Glas Mineralwasser. Viel Zeit hat er nicht, denn er ist später noch mit einem Freund in Beilstein zum Kicken verabredet, der zwei Fans von Poller dabei haben wird. „Sie haben etwas schüchtern angefragt, ob ich ein bisschen mit ihnen Fußball spiele“, sagt Tiago Poller und schiebt dieses besondere Lächeln hinterher.