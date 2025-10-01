„Braunes Sorgenkind“ – wann man Thuja-Hecken abholzen darf

Thujahecken sterben bundesweit ab – doch erst zum Stichtag 1. Oktober dürfen die vertrockneten Pflanzen wieder legal herausgerissen werden.
In deutschen Gärten zeigt sich ein besorgniserregendes Phänomen: Viele der beliebten Thuja-Hecken erkranken und sterben ab. Gärtner und Landschaftspfleger berichten, dass in manchen Regionen bis zu 80 Prozent der Pflanzen betroffen sind. Der betroffene Gärtnermeister Andreas Nisi aus Remseck (Kreis Ludwigsburg) warnt sogar ausdrücklich vor dem „braunen Sorgenkind Thuja“.