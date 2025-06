Thüringen: Wagenknecht: Treffen zwischen BSW und Höcke wäre „richtig“

1 Sahra Wagenknecht: Gedankenspiele mit wechselnden Mehrheiten Foto: Jörg Carstensen/dpa/Jörg Carstensen

Sahra Wagenknecht besucht die Thüringer BSW-Fraktion und wünscht sich von ihr mehr Sichtbarkeit. Ein Treffen mit dem Thüringer AfD-Fraktionschef Höcke findet sie richtig.











BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht lehnt eine Koalition als kleinerer Partner mit der AfD in Sachsen-Anhalt ab. „Also wir wären ja der Juniorpartner der AfD, wir sind dort dann das erste Mal in einem Landtag. Sie können ausschließen, dass wir uns auf so ein Himmelfahrtskommando einlassen würden“, sagte Wagenknecht mit Blick auf die Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt bei einem Treffen mit der Thüringer BSW-Fraktion in Erfurt.