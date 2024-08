Thüringen vor der Wahl: Betont unpolitisch in einer hochpolitischen Zeit

1 Barbara Thériault (li.) im Gespräch mit den Rentnerinnen und Rentnern von Suhl-Nord. Foto: jmf/Johannes M. Fischer

Wer die Menschen im thüringischen Suhl nach der Politik fragt, bekommt auffallend wenig Antworten. Gewählt wird dennoch am 1. September. Die Umfragen sehen AfD und BSW bei mehr als 50 Prozent.











Die Suhlerin schaut vom Gipfel in die Ferne und beschreibt eines der Gesetze der Berge: „Hier oben gibt es keine Politik.“ Sie, Anfang 60, ist Mitglied des Ruppbergvereins. Neben ihr auf der Holzbank sitzt Barbara Thériault, schaut sie interessiert an, macht sich ab und zu Notizen. Neulich sei ein Landratskandidat hochgekommen, um für sich zu werben. Man habe ihm zu verstehen gegeben, dass er sich gerne zu den anderen setzen könne, aber wie gesagt: „Keine Politik.“ Denn auf dem Gipfel herrschen Ruhe und Schönheit. Deswegen ist sie hier und übernachtet auch manchmal in der Hütte. „Weil es so ruhig ist.“