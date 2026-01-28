Entscheidung der TU Chemnitz: Voigt soll Doktortitel verlieren - Klage angekündigt

Die TU Chemnitz entzieht Mario Voigt den Doktortitel. Zu Unrecht, findet der Ministerpräsident und will dagegen klagen. Er kritisiert neue Bewertungsmaßstäbe im laufenden Verfahren.
Erfurt/Chemnitz - Die Technische Universität Chemnitz hat Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) seinen Angaben zufolge den Doktorgrad aberkannt. Voigt kündigte gegen die Entscheidung der Philosophischen Fakultät Klage vor dem Verwaltungsgericht an. Die von der Fakultät beanstandeten Stellen bezögen sich auf 2,58 Prozent der Wörter seiner Arbeit, erklärte Voigt dazu. "Der wissenschaftliche Kern meiner Arbeit ist von den Vorwürfen nicht betroffen." Die TU Chemnitz äußerte sich bislang nicht dazu.