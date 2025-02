1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Schackow

Kurz vor Ladenschluss wird ein Haushaltswarengeschäft im Landkreis Sonneberg Ziel eines bewaffneten Räubers. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein mit einer Axt bewaffneter Mann hat in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) ein Geschäft für Haushaltswaren überfallen. Kurz vor Ladenschluss verlangte der Räuber am Samstagabend Geld von den beiden Verkäuferinnen, wie die Polizei mitteilte. Demnach blieben die Frauen unverletzt. Der Täter entkam jedoch mit den Tageseinnahmen.