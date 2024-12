1 Der Mann saß mit seinen drei Kindern im Wagen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Mann fährt in Thüringen mit seinen drei Kindern im Auto in Schlangenlinien. Polizisten stoppen das Auto und stellen fest: Er hat Drogen genommen.











Ein Mann ist unter Drogeneinfluss mit seinen Kindern im Auto unterwegs gewesen. Polizisten stoppten den 27-Jährigen am Sonntagabend im Landkreis Weimarer Land in Thüringen. Wie die Polizei Apolda mitteilte, fuhr der junge Mann in auffälligen Schlangenlinien.