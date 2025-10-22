Thüringen: Lehrer räumt Missbrauch an seiner Schülerin ein

Ein Lehrer räumt vor Gericht eine sexuelle Beziehung zu seiner Schülerin ein. Der Fall führte bereits zur Anklage einer weiteren Lehrkraft, bei dem das Mädchen Hilfe suchte.
Zungenküsse, unsittliche Berührungen, Sex: Ein Gymnasiallehrer steht wegen sexuellen Missbrauchs einer Schülerin vor dem Landgericht Erfurt in Thüringen. Zum Prozessauftakt räumte der Angeklagte über seine Verteidiger die Vorwürfe vollumfänglich ein. Zudem wurde ein Täter-Opfer-Ausgleich in Höhe von 30.000 Euro angeboten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 63-Jährigen insgesamt 84 Fälle im Zeitraum von 2016 bis 2020 vor.