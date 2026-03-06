Thüringen: Lehrer manipuliert Foto mit Anti-AfD-Schriftzug

Nach einem Vorfall in Thüringen schaltet sich das Schulamt ein. Das Bildungsministerium erinnert ans Neutralitätsgebot. Auslöser ist ein Schriftzug im Hintergrund eines Fotos.
Eine Schule in Ostthüringen hat eine Pressemitteilung mit einem manipulierten Foto veröffentlicht, das fälschlicherweise einen Anti-AfD-Schriftzug auf einer Schultafel zeigt. Das Bild war bei einem Termin an einem Gymnasium in Saalfeld entstanden. Ein Lehrer hatte nach Darstellung der Schule das Foto bearbeitet. Das Staatliche Schulamt Südthüringen als Schul- und Dienstaufsichtsbehörde bewerte den Fall, teilte das Bildungsministerium auf Anfrage mit.