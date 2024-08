Thüringen: Erneute Bombendrohung an dreizehn Schulen

1 Bereits im vergangenen Jahr hatte es an einer Erfurter Schule eine Bombendrohung gegeben. (Archivbild) Foto: dpa/Martin Wichmann

Nachdem zum Schulstart in der letzten Woche bereits Drohmails verschickt wurden, sind nun erneut dreizehn Schulen im Freistaat betroffen. Wie es weitergeht, ist unklar. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert



Bereits zu Beginn der Woche sind an Schulen in Thüringen Drohmails eingegangen, nun folgen weitere. Die insgesamt dreizehn betroffenen Schulen, davon neun in Weimar, erhielten nach ersten Angaben der Polizei zum Teil wortgleiche Bombendrohungen über einen Mailverteiler. Die Polizei gehe zwar nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen aus, vorsorgliche Evakuierungen wurden jedoch in einzelnen Fällen durchgeführt, hieß es weiter.