1 Der Polizist starb nach dem Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Polizisten werden in Thüringen in eine Gartenanlage gerufen. Ein 57 Jahre alter Beamter stirbt kurz nach dem Einsatz.











Link kopiert



Ein Polizist ist in Thüringen am Samstagmorgen nach einem Einsatz gestorben. In der Nacht zum Samstag seien Beamte in eine Gartenanlage in Bad Frankenhausen gerufen worden, teilte die Polizei mit.