Versteinertes Gewölle verrät Speiseplan eines Urzeit-Raubtiers

In Thüringen haben Paläontologen die ausgewürgten Nahrungsreste eines urzeitlichen Fleischfressers entdeckt. Dieses 290 Millionen Jahre alte „Gewölle“ liefert spannende Einblicke in den Speiseplan der damaligen Top-Prädatoren.
Die Geschichte der Säugetiere beginnt mit reptilienartigen Raubtieren: Fleischfressenden Synapsiden, die vor rund 300 Millionen Jahren auch im Gebiet des heutigen Mitteleuropa lebten. Zu den Top-Prädatoren dieser Zeit gehörten der bis zu drei Meter große Dimetrodon mit seinem ikonischen Rückensegel und zahnbewehrtem Maul, aber auch waranartige Fleischfresser. Doch wie diese urzeitlichen Räuber lebten und was sie fraßen, ist bislang kaum bekannt.