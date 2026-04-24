Jack Nicholson hat am 22. April seinen 89. Geburtstag gefeiert. Seine Tochter Lorraine würdigte den zurückgezogen lebenden Hollywoodstar auf Instagram mit gleich zwei Aufnahmen.
Jack Nicholson (89) hat Geburtstag gefeiert - und seine Tochter Lorraine Nicholson (36) hat ihren berühmten Vater mit einem seltenen Einblick gewürdigt. Am 23. April, einen Tag nach dem 89. Ehrentag des Oscarpreisträgers, teilte die 36-Jährige auf ihrem Instagram-Account eine Reihe von Fotos in ihren Storys. Die Schauspielerin erhält damit den öffentlichen Blick auf einen Mann aufrecht, der sich selbst längst aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat.