Jack Nicholson hat am 22. April seinen 89. Geburtstag gefeiert. Seine Tochter Lorraine würdigte den zurückgezogen lebenden Hollywoodstar auf Instagram mit gleich zwei Aufnahmen.

Jack Nicholson (89) hat Geburtstag gefeiert - und seine Tochter Lorraine Nicholson (36) hat ihren berühmten Vater mit einem seltenen Einblick gewürdigt. Am 23. April, einen Tag nach dem 89. Ehrentag des Oscarpreisträgers, teilte die 36-Jährige auf ihrem Instagram-Account eine Reihe von Fotos in ihren Storys. Die Schauspielerin erhält damit den öffentlichen Blick auf einen Mann aufrecht, der sich selbst längst aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat.

Ein Throwback und ein aktueller Schnappschuss Auf dem ersten Bild, das Lorraine veröffentlichte, ist ihr Vater in jungen Jahren zu sehen: Nicholson trägt ein rotes Coca-Cola-Shirt und hält sich genüsslich eine Zigarre zwischen die Lippen. Dazu schrieb sie schlicht: "89?". Die zweite Aufnahme dagegen dürfte die Fans besonders freuen. Sie zeigt den "Shining"-Star in einer aktuellen Szene, wie er lächelnd in die Hände klatscht. Im Hintergrund ist Folk-Ikone Joni Mitchell (82) zu erkennen, die ebenfalls applaudiert. Lorraine kommentierte: "89!!".

Öffentliche Auftritte sind bei Jack Nicholson seit Jahren eine Seltenheit geworden. Umso mehr Aufmerksamkeit erhielten die Schnappschüsse, die einen gut gelaunten, entspannten Schauspieler zeigen - umgeben von Familie und Freunden.

Jack Nicholson ist Vater von sechs Kindern. Lorraine und ihr Bruder Ray (34) stammen aus seiner Beziehung zur Schauspielerin Rebecca Broussard. Seine älteste Tochter Jennifer (62) hat er mit Ex-Ehefrau Sandra Knight, Tochter Honey (43) mit dem Model Winnie Hollman. Darüber hinaus soll er Vater von Caleb Goddard (55) sein, dessen Mutter die Schauspielerin Susan Anspach war. Sein jüngstes Kind ist die 31-jährige Tessa, die aus einer Verbindung mit Jennine Gourin hervorging und die der Schauspieler laut "People" nie öffentlich als Tochter anerkannt hat.

Die enge Bindung zwischen Jack Nicholson und Lorraine wurde in den vergangenen Monaten immer wieder sichtbar. Bereits im Dezember 2025 hatte die 36-Jährige auf Instagram ein gemeinsames Foto von sich, ihrem Bruder Ray und dem Vater geteilt. Die Aufnahme entstand offenbar im Rahmen der Thanksgiving-Feier der Familie. Dazu schrieb Lorraine: "November to remember."

Anfang 2025 gab es einen weiteren Einblick in das Vater-Tochter-Verhältnis: Auf einem Schnappschuss lehnte sich Lorraine liebevoll an die Schulter ihres Vaters, der seine Hand auf ihren Arm legte. Im Februar 2025 waren beide zudem gemeinsam bei der Jubiläumsshow "SNL50: The Anniversary Special" im New Yorker Studio 8H zu sehen - einer der wenigen größeren öffentlichen Auftritte des dreifachen Oscargewinners in den letzten Jahren.

Jack Nicholson zählt mit Klassikern wie "Einer flog über das Kuckucksnest", "Chinatown", "Shining" und "Besser geht's nicht" zu den prägendsten Schauspielern Hollywoods. Seine letzte Kinorolle übernahm er 2010 in der Komödie "Woher weißt du, dass es Liebe ist?". Seitdem hat sich der Star aus dem Filmgeschäft weitgehend zurückgezogen.