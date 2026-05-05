Emma Heming-Willis gewährt private Einblicke: Zum zwölften Geburtstag ihrer Tochter Evelyn teilt sie in den sozialen Medien seltene Familienmomente und rührende Worte mit ihren Anhängern.
Emma Heming-Willis (47) feiert den Geburtstag ihrer Tochter. Zum zwölften Geburtstag von Evelyn teilte die 47-Jährige am Dienstag mehrere Bilder in ihren Instagram-Storys. Der erste Schnappschuss zeigt Heming-Willis' 14-jährige Tochter Mabel, die ihrer kleinen Schwester Evelyn einen Kuss auf den Kopf gibt. Die Aufnahme entstand vor dem Flatiron Building in New York. Die beiden sind noch als kleine Mädchen zu sehen. Dazu schrieb Heming-Willis: "Unser Baby wird heute 12!" Ein weiteres Foto ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme der Geschwister, auf dem Mabel und Evelyn eng aneinander gekuschelt sind.