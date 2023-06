Nachdem der 1. Teil von „Through My Window“ bereits im Februar 2022 auf Netflix veröffentlicht wurde, kommt nun der zweite Teil der Liebesgeschichte zwischen Ares und Raquel. Alles Wichtige dazu haben wir für Sie zusammengefasst.

Wann kommt der 2. Teil von „Through My Window“ auf Netflix?

Der 2. Teil von „Through My Window“ kann ab dem heutigen Freitag, den 23. Juni 2023, auf Netflix gestreamt werden.

Lesen Sie auch

Worum geht es im 2. Teil von „Through My Winodw“?

Am Ende von „Through My Window – Ich sehe nur dich“ (1. Teil) beginnt Ares ein Auslandsstudium und führt mit Raquel eine Fernbeziehung. In „Through My Window – Über das Meer“ wird die frische Beziehung auf die Probe gestellt. Außerdem kämpft Artemis mit Vorurteilen und seiner heimlichen Beziehung zu Haushälterin Claudia.

Lesen Sie auch: Bei diesen Filmen handelt es sich um wahre Begebenheiten

Der Trailer zum 2. Teil von „Through My Window“

Die Besetzung von „Through My Window – Ich sehe nur dich“

Fast alle Darsteller aus dem 1. Film sind wieder mit dabei. Darunter:

Clara Galle als Raquel Mendoza

Julio Peña als Ares Hidalgo

Guillermo Lasheras als Yoshi

Natalia Azahara als Daniela

Hugo Arbués als Apolo Hidalgo

Eric Masipals als Artemis Hidalgo

Emilia Lazo als Claudia

Neu dabei sind Iván Lapadula als Gregor, Andrea Chaparro als Vera und Carla Tous als Ana.