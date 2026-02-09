Thronfolger-Paar ist zutiefst besorgt: Prinz William und Prinzessin Kate reagieren auf Epstein-Skandal

Prinz William und Prinzessin Kate haben sich erstmals öffentlich zu den neuen Epstein-Enthüllungen geäußert. Ein Sprecher des Kensington-Palasts erklärte, das Paar sei "zutiefst besorgt" und denke vor allem an die Opfer. Andrew Mountbatten-Windsor steht derweil unter wachsendem Druck.
Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben sich erstmals öffentlich zum Epstein-Skandal rund um den verstorbenen Sexualstraftäter geäußert. "Ich kann bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin über die anhaltenden Enthüllungen zutiefst besorgt sind. Ihre Gedanken gelten weiterhin den Opfern", erklärte ein Sprecher des Kensington-Palasts in einem Statement gegenüber der britischen BBC.