Thriller Die, My Love: Robert Pattinson und Jennifer Lawrence: Erster gemeinsamer Film?

1 Robert Pattinson und Jennifer Lawrence standen bislang noch nie zusammen vor der Kamera. Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.com / Fred Duval/Shutterstock.com

Robert Pattinson könnte bald im Thriller "Die, My Love" erstmalig an der Seite von Jennifer Lawrence zu sehen sein. Zurzeit soll sich der Schauspieler in Gesprächen befinden.











Robert Pattinson (38) soll bald zum ersten Mal mit Jennifer Lawrence (33) für den Film "Die, My Love" vor der Kamera stehen. Wie das Branchenmagazin "Deadline" von einer anonymen Quelle erfahren haben soll, befinde sich der Schauspieler aktuell in Verhandlungen. Die genaue Rolle des "The Batman"-Stars ist noch nicht bekannt.