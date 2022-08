1 Thorsten Strotmann will 100 Kurzshows auf dem Weindorf aufführen. Foto:

„In vino magico“ – so lautet das Motto der Zauberlaube von Thorsten Strotmann: Im Wein steckt die Magie! Auf dem Stuttgarter Weindorf, das am 17. August startet, will er „Kultur sichtbar machen“.















Über ihren magischen Neuzugang ist Weindorf-Chefin Bärbel Mohrmann hoch erfreut: „Die Zauberlaube von Thorsten Strotmann ist eine starke Bereicherung für uns.“ Seine Magic Lounge im Römerkastell befindet sich gerade in der Sommerpause. „Im Urlaub waren wir schon“, sagt er. Deshalb ist der Stand-up-Künstler „ganz heiß“ darauf, seine Idee mitten in Stuttgart umzusetzen, die er eigentlich für das Sommerfest geplant hatte. Doch das ist, wie noch immer oft bedauert wird, abgesagt worden. Jetzt feiert der 50-Jährige am 17. August Premiere auf einer kleinen, feinen Bühne inmitten von Weinfans auf dem Marktplatz, wenige Schritte vom Rathaus entfernt.

Wird der Zauberer nun zum Weindorfwirt? „Ohne gastronomische Hilfe geh’ ich nicht ans Werk“, sagt Strotmann. Seine Partner sind das Bioweingut Idler aus Weinstadt sowie die Metzgerei Ochsen aus Strümpfelbach. Gerade erlebt der „magische Wirt“, wie er sich selbst nennt, was die meisten Gastronomen erleben: Händeringend sucht er nach Personal, das bei ihm über dem Mindestlohn bezahlt wird. Da scheinen selbst einem Zauberkünstler die Hände gebunden. Selbst bei einem Könner wie ihm füllen sich die Gläser und Teller nicht auf Hokuspokus.

Eine Doppellaube wird Thorsten Strotmann übernehmen, vor der Fässer stehen, an denen er kostenlos Street-Performance aufführt – genau wie vor 25 Jahren, als er seine Karriere in Fußgängerzonen begonnen hat. Für die Zauberlaube zahlt man zehn Euro Eintritt, im Preis inbegriffen ist ein Glas Wein. Einen Kronleuchter will er dort drinnen aufhängen, was bereits im Römerkastell sein Erkennungszeichen ist. An 19 Weindorf-Tagen will er insgesamt 100 Kurzshow spielen. Seine zweite Laube ist nebenan der rein gastronomische Aufenthaltsort zum Sitzen und Stehen.

„Wir wollen Kultur und Entertainment sichtbar machen“l

„Wir wollen Kultur zurück aufs Weindorf bringen“, sagt er. Schon früher gab es hier Bühnen, die irgendwann für Lauben weichen mussten. Außerdem will Strotmann „Kultur und Entertainment sichtbar machen, nachdem es aufgrund von Corona eine Durststrecke von über zwei Jahren gegeben hat“, die „leider immer noch anhält“. Zum Ziel seines Engagements auf dem Weindorf gehört es, Werbung für seine Magic Lounge im Römerkastell zu machen, wo die neue Saison im September startet. Dass in Wein Wahrheit steckt („In vino veritas“), ist seit langem bekannt. Jetzt soll die Magie aus dem Wein gekitzelt werden. Übrigens findet auch in diesem Jahr an sechs Tagen der beliebte Weindorf-Treff von StZ, StN und SWR 4 statt.